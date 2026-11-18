El Operativo de Seguridad por el Buen Fin 2026 concluyó a la medianoche del 17 de noviembre, sin que hasta el último reporte oficial se registraran incidentes de gravedad, de acuerdo con el balance presentado durante una reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Tere Jiménez.

La estrategia de vigilancia se desarrolló del 11 al 17 de noviembre, con la participación coordinada de corporaciones federales, estatales y municipales, con el objetivo de prevenir delitos y proteger a consumidores y comerciantes durante la jornada comercial.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), se informó que las corporaciones reforzaron su presencia en centros comerciales, instituciones bancarias, cajeros automáticos y otros puntos de elevada afluencia.

Estas medidas estuvieron orientadas a prevenir robos, fraudes y alteraciones del orden público durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

La mandataria estatal destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para mantener condiciones de tranquilidad durante las actividades comerciales.

Asimismo, reiteró el compromiso de continuar trabajando con las autoridades federales y municipales para fortalecer la prevención del delito y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

Los participantes acordaron mantener mecanismos permanentes de comunicación e intercambio de información para analizar la incidencia delictiva, identificar posibles riesgos y establecer acciones preventivas.

En la reunión participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías federal y estatal, autoridades judiciales y corporaciones policiales.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde Leo Montañez, el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo, y el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García.