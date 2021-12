Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya no más prórrogas para Emilio Lozoya en sus procesos, bajo ninguna circunstancia, sentenció el juez federal responsable.

Después de un año y cuatro meses, finalmente el juzgador decidió que la próxima semana serán cerrados los procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados iniciados contra el ex director de Pemex.

El juez de control Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acordó cerrar la primera de las causas penales el próximo 13 de diciembre y la segunda el 17 de diciembre.

La defensa de Lozoya originalmente pidió en las dos audiencias ampliar por 30 días el plazo de la investigación complementaria, pero en el Caso Agronitrogenados modificó su petición al momento de iniciar la diligencia, solicitando sólo 15 días.

El plazo en ambos asuntos debe contarse a partir del 3 de diciembre, porque ese día venció la anterior prórroga solicitada.

El juez Zúñiga, quien desde hace un par de semanas había advertido que ya no tenía el ánimo de dilatar más los procedimientos, concedió en los dos casos ampliaciones menores a las solicitadas, dejando un margen temporal muy reducido para la defensa.

Lozoya fue vinculado a proceso el 28 y 29 de julio en ambas causas penales y permaneció en libertad provisional hasta el 3 de noviembre, fecha en que ordenaron imponerle la prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.

¡Participa con tu opinión!