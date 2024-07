Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta al aspirante republicano, Donald Trump, para hacerle llegar información sobre el fenómeno migratorio y advertirle que la frontera con México no puede ni debe ser cerrada.

Tras referirse al aspirante a la presidencia de Estados Unidos como su amigo, el Mandatario mexicano negó que existan nexos entre el flujo de personas y el tráfico de drogas al vecino país.

«Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio. Y también, sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Sobre los dos temas», informó.

«En el caso migratorio, le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a trabajar honradamente, y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron e hicieron un país muy próspero. Eso se debe de aclarar».

Luego de los amagos lanzados por Trump, al aceptar la nominación presidencial del Partido Republicano, López Obrador dejó en claro que la intensidad de la relación comercial entre ambos países impide un cierre fronterizo.

Incluso, adelantó que, en caso de concretarse, la restricción no sería tolerada por el comercio, la industria y los inversionistas de ambos lados del Río Bravo.

«No se aguantaría la frontera cerrada un mes, no lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos; también nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos», sentenció.

«Entonces, como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar. Además, lo considero mi amigo».

Al abordar el tema de la producción automotriz, el Presidente advirtió que llevar las empresas a territorio estadounidense podría disparar los precios de los vehículos, lo que terminaría afectando a los consumidores y, en consecuencia, al mercado.

«Nos ayuda la integración económica y no se resuelve nada con cerrar la frontera; es más, no se puede, ni se debe ni se puede», expresó.

«Lo que le están diciendo, es que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos, significaría que en promedio cada automóvil que se venda le costaría al ciudadano estadounidense entre 15 y 20 mil dólares más».

López Obrador detalló que la misiva será enviada la próxima semana y aprovechó para lamentar nuevamente, el atentado cometido contra Trump, el pasado sábado, durante un mitin en Pensilvania.

Recordó que fue de los primeros Jefes de Estado en condenar los hechos y manifestó que la información que enviará al republicano no pretende generar mayores tensiones.

«La voy a enviar la semana próxima, con argumentos. No se trata de pelearnos, se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad», señaló.