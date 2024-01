La Escuela Normal de Aguascalientes se ha identificado como la entidad pública más opaca del estado al no cumplir con ningún criterio de transparencia. Le siguen el Instituto de la Beneficencia Pública y el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, con un cumplimiento del 46.36% y 47.90%, respectivamente.

Así lo anunció Jorge García Betancourt, comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado, al presentar los resultados de la evaluación diagnóstica de transparencia aplicada a 105 entidades obligadas.

Durante la sesión ordinaria del pleno del ITEA, García Betancourt destacó que este diagnóstico mostró áreas susceptibles de mejora, en particular en la gestión de archivos e ingreso de datos, y resaltó la importancia de una capacitación específica en estos aspectos.

Además, enfatizó que los resultados son definitivos y recordó que las siguientes dos evaluaciones de 2024, ahora extendidas a 110 entidades, tendrán consecuencias vinculantes, lo que implica sanciones para las entidades que no cumplan con los estándares establecidos.

Entre las categorías evaluadas, diez fueron las más cuestionadas o solicitadas por los ciudadanos. Éstas incluyen el marco normativo, facultades de cada área, salarios brutos y netos, gastos de representación, condiciones laborales, trayectoria profesional, concesiones, contratos, procesos de adjudicación, actas y resoluciones del Comité de Transparencia y el catálogo de disposición documental.

En cuanto al desempeño específico, la Escuela Normal de Aguascalientes obtuvo un 0% de cumplimiento, el más bajo entre las entidades evaluadas. Por otro lado, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) registró la calificación más baja entre los partidos políticos, con un 49%.

El ITEA procederá con la notificación oficial de los resultados a cada entidad. No habrá posibilidad de rectificación, ya que esta fase concluyó con la verificación. El siguiente paso será la implementación de un programa de capacitación dirigido, así como la aprobación del plan de verificación anual para 2024, que será de carácter vinculante.