Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tres políticos de mayor jerarquía en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI están en los primeros lugares de la lista de candidatos para diputados plurinominales.

Primera circunscripción

– Laura Haro, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

– Ismael Hernández Deras, ex Gobernador de Durango y líder de la Confederación Nacional Campesina

– Paloma Sánchez, presidenta de Movimiento PRI.MX (del grupo de Alejandro Moreno)

– Hiram Hernández, presidente de Red Jóvenes por México (del grupo de Alejandro Moreno)

– Ivonne Díaz Tejeda, diputada local en Nayarit

Segunda circunscripción

– Montserrat Arcos Velázquez, presidenta del Organismo de Mujeres del PRI

– Rubén Moreira Valdez, ex Gobernador de Coahuila y esposo de Carolina Viggiano, secretaria del tricolor

– Fuensanta Guadalupe Guerrero, dirigente de la Juventud Revolucionaria CNOP

– Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del PRI en Coahuila

– Frinné Azuara Yarzábal, diputada federal de SLP que busca su reelección

Tercera circunscripción

– Pablo Guillermo Angulo, líder de la Red Jóvenes x México y pupilo de Alejandro Moreno

– Eufrosina Cruz Mendoza, diputada local de Oaxaca, antes estuvo en el PAN

– Carlos Miguel Aysa, Gobernador interino de Campeche, sustituyó a Alejandro Moreno

– Lorena Piñón, secretaria de Gestión Social del PRI

– Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa, ex coordinador del PRI en Senado

Cuarta circunscripción

– Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI

– María Guadalupe Alcántara Rojas, ex diputada federal y ligada al Grupo Atlacomulco

– Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hijo menor del ex Gobernador de Oaxaca José Murat

– Cynthia López Castro, diputada federal y ex funcionaria del equipo de Aurelio Nuño, ex Secretario de Educación

– Armando Tonatiuh González, afín a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución

Quinta circunscripción

– Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y esposa del ex Gobernador de Coahuila Rubén Moreira

– Ricardo Aguilar Castillo, secretario de Organización del tricolor, cercano a Peña

– Cristina Ruiz Sandoval, secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares

– Carlos Iriarte Mercado, ex dirigente del PRI-Edomex y ligado al Grupo Atlacomulco

– Laura Barrera Fortoul, ex directora del DIF con Peña