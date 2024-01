Las Rieleras de Aguascalientes sufrieron una nueva derrota en la Liga Mexicana de Voleibol, esta vez frente a Virtus de Guanajuato, quedando en el fondo de la tabla general. El partido, celebrado el sábado por la noche en el Auditorio Morelos, se saldó con un contundente 3-0 en favor de las guanajuatenses. Las Rieleras, que vistieron de negro y rosa, iniciaron con dificultades, perdiendo el primer set por 25-16. Aunque mostraron una leve mejoría en el segundo set, Virtus se impuso con un 25-19 y finalmente cerró el partido con un ajustado 25-23 en el tercer set.

Este resultado marca la novena derrota consecutiva para las Rieleras, destacando que varias de estas derrotas han sido por marcadores de 3-0. El equipo aguascalentense no sólo se encuentra en la última posición de la liga, sino que también es el único que no ha ganado ni un sólo set en la temporada.

Queda pendiente un partido contra Irerís, que podría ser el último de la temporada para las Rieleras. Sin embargo, la fecha de este encuentro aún no se ha definido. De no jugarse, las Rieleras terminarían la liga sin haber obtenido victoria en ningún set.