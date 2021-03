Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de República (FGR) congeló cuentas a Luis Alejandro Capdevielle Flores, ex diputado del PRI y amigo de la familia Beltrones.

Fuentes federales informaron a REFORMA que la FGR solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe sobre operaciones de Manlio Fabio Beltrones, su esposa Silvia Sánchez, y su hija, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez.

Según el informe, Capdevielle recibió más de 10 millones de dólares en una cuenta de Banca Privada d’Andorra (BPA) que luego transfirió a la senadora del PRI, Sylvana Beltrones.

El congelamiento fue ordenado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, encabezada por Juan Ramos López.

Además, la UIF está a la espera de que autoridades fiscalizadoras de Andorra le informen sobre 24 cuentas vinculadas al abogado Juan Collado.

Manlio Fabio Beltrones negó que él o su esposa Silvia Sánchez tuvieran alguna cuenta en Andorra.

Sin embargo las autoridades de aquel país detectaron que ella abrió una cuenta el 10 de marzo de 2008, según lo reveló el miércoles con documentos el diario español El País.

Silvia Sánchez declaró ante la BPA, en un cuestionario confidencial de conocimiento del cliente KYC (know your client/conozca a su cliente), que es psicóloga de profesión, que su dinero provenía de la renta de dos departamentos en Estados Unidos y que abría una cuenta para “rentabilizar su patrimonio”.

Además, en el cuestionario confidencial reportó que optó por BPA a recomendación de Juan Collado.

Collado es un abogado vinculado a políticos mexicanos, entre ellos los ex Presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña, así como el ex dirigente sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps.

El abogado está preso desde julio de 2019, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, mientras que en Andorra es investigado por lavado de activos al haber movido 120 millones de dólares en el sistema bancario de aquel país entre 2006 y 2015.

Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el principal operador de Collado en Andorra es el ex funcionario salinista, Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien manejaba cuentas bancarias que servían como puente para transferir recursos a otras cuentas.

El representante de Collado en Andorra fue director de Multibanco Mercantil de México, institución que fue privatizada en 1991, y había sido el más cercano colaborador de Ángel Isidoro Rodríguez “El Divino”, banquero acusado de un fraude multimillonario en el grupo financiero Asemex-Banpaís.