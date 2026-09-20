Centro pierde atractivo

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, José de Jesús González Ramírez, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la atención de los servicios básicos y resolver diversas deficiencias de infraestructura que afectan las condiciones del Centro Histórico de Aguascalientes y pueden desincentivar la llegada de consumidores.

El representante de ACOCEN señaló que entre los problemas que actualmente enfrentan quienes acuden al primer cuadro de la ciudad se encuentran calles sucias, malos olores en algunos puntos y dificultades para transitar a pie debido a la concentración de puestos ambulantes y establecimientos fijos y semifijos. Añadió que a estos factores se suman deficiencias en el alumbrado público, con luminarias que no funcionan o que resultan insuficientes en determinados sectores, así como problemas con algunos semáforos vehiculares y peatonales.

En materia de movilidad, planteó la necesidad de revisar tanto las condiciones de estacionamiento como las rutas de transporte público que llegan al Centro Histórico, al considerar que estos elementos forman parte de las condiciones necesarias para mantener la afluencia de visitantes. Consideró que las condiciones del entorno tienen una relación directa con la actividad comercial, debido a que los consumidores requieren contar con espacios accesibles y adecuados para desplazarse, además de servicios que permitan desarrollar sus actividades cotidianas en el primer cuadro de la ciudad.

El dirigente de ACOCEN sostuvo que el sector establecido enfrenta actualmente distintos factores que inciden en sus ventas, por lo que consideró necesario que las dependencias responsables brinden los servicios básicos “de la mejor manera”, con mayor eficacia, y atiendan las problemáticas identificadas a la brevedad para un mejor desarrollo de la actividad comercial en esta zona de la ciudad.