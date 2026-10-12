Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, el antiguo Hospital Hidalgo albergará el nuevo Centro de Atención Estatal, una infraestructura diseñada para concentrar en un solo lugar los trámites de entre 25 y 30 dependencias del Gobierno del Estado y agilizar la atención ciudadana.

El titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, Guillermo de la Torre Sifuentes, confirmó que los recursos abarcan tanto la ejecución de la obra sobre la avenida López Mateos como la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo. La construcción avanzará durante el presente año y se prevé instalar el equipamiento a principios del próximo, con el objetivo de iniciar operaciones formales entre enero y febrero.

El recinto funcionará bajo un modelo de ventanillas multitrámite que evitará que los usuarios tengan que trasladarse entre distintas oficinas gubernamentales, siguiendo el esquema implementado a nivel municipal. Entre las instancias que contarán con personal de atención directa destaca la propia Seplade, que gestionará en este espacio la autorización de fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales.

Respecto a las inquietudes expresadas por los vecinos de la zona, el funcionario estatal enfatizó que se mantiene un diálogo constante con la comunidad para explicar los beneficios económicos que podría generar el flujo de usuarios, así como la demanda de servicios en los comercios locales.

De manera paralela a la construcción del edificio, se implementará un plan maestro de intervención en el entorno del Centro Histórico, en coordinación con el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal de Planeación. La estrategia contempla el mejoramiento integral de calles, la renovación de fachadas, la adecuación de banquetas y la instalación de infraestructura para garantizar la accesibilidad universal, acciones que ya se integran en los programas parciales de las Unidades Urbanas de Focalización.