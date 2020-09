El día de hoy comenzará la jornada cuatro en el futbol profesional femenil, en donde América y Necaxa abrirán esta fecha con un duelo bastante inclinado para las águilas, ya que las de Aguascalientes no han dado buenos resultados en este arranque de torneo.

Las Centellas lamentablemente comenzaron muy mal el torneo Guard1anes 2020 con tres derrotas al hilo, siendo las primeras dos de visita y la más reciente en casa, por lo que no se aspira a mucho en su duelo de hoy, aunque como se sabe, todo puede pasar.

El inicio de Necaxa no fue el esperado, tuvieron la complicidad de un calendario difícil, iniciando en Pachuca y Guadalajara, cayendo ante las tuzas y Chivas; pero después, cuando parecía que las Centellas podían obtener sus primeros puntos, no lograron hacerle frente a Mazatlán y perdieron por la mínima en el Estadio Victoria.

Con esto, el equipo rojiblanco marcha como último lugar general, con cero puntos y cero goles anotados, y esta tarde tendrán que enfrentar al complicado equipo de América, el cual es uno de los pocos que comenzó el torneo con marca perfecta.

Las águilas se ubican en cuarto lugar con 9 puntos y una diferencia de cuatro goles, por debajo de Guadalajara, Tigres y Monterrey; el equipo azulcrema comenzó el torneo derrotando a Cruz Azul 0-2, después venció en casa a Atlético San Luis por un 3-2 y en la pasada fecha lograron un triunfo de 1-2 en Tijuana.

Este duelo entre América y Necaxa se disputará en la capital del país, comenzando a las 16:00 horas, marcando así el arranque de la fecha 4, en donde las Centellas quieren dar la sorpresa de obtener puntos en la capital, o al menos dar un golpe de confianza marcando su primer tanto del torneo.