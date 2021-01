A tan solo unos días del comienzo del GUARD1ANES 2021 de la Liga MX Femenil las noticias no serían buenas para Necaxa que estaría perdiendo a la mejor futbolista del equipo repitiendo la tendencia que se viene dando tanto en el equipo femenil como en el varonil de dejar ir a sus estrellas. El movimiento todavía no se hace oficial por parte de ninguno de los protagonistas, pero hay algunas pistas que hacen pensar que es cuestión de días para que se haga oficial la salida de Dulce Alvarado a las Xolas de Tijuana.

Uno de los motivos más grandes es el registro en la página oficial de la Liga MX Femenil que si bien no ha actualizado las incorporaciones de todos los equipos sí va dando de baja a las jugadoras que ya no pertenecen a un club. Es decir, Doris Meza ya no aparece en la plantilla de las Centellas al igual que Dulce Alvarado que fue removida del equipo levantando la sospecha de su salida. La nacida en Querétaro hizo su debut en julio del 2019 con la casaca de las Centellas y desde entonces defendió los colores de Necaxa con un total de 3 temporadas, 42 partidos disputados y 8 anotaciones siendo por mucho la mejor jugadora ofensiva del equipo e incluso la única capaz de generar peligro en los arcos rivales ante la escasa producción que ha tenido Centellas a la hora de marcar goles en su corta historia.

De momento la jugadora aparece sin registro en la página de la liga, pero sería cuestión de horas para que se haga oficial su llegada a Tijuana que de concretarse se convertiría en un duro golpe para las aspiraciones de Centellas que nuevamente tendrán que buscar a una jugadora que aporte talento al ataque luego de depender en los últimos 3 torneos de lo que pudiera hacer Alvarado. Las Centellas harán su debut el próximo viernes recibiendo al Cruz Azul en el Victoria, antes de esa fecha se podría conocer el plantel oficial rumbo a este semestre para conocer a todas las jugadoras que enfrentarán un reto más este 2021.