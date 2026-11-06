Las Centellas del Necaxa concluyeron su participación en el torneo con un empate 1-1 frente al Atlas, en un partido disputado en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El conjunto local tomó la ventaja durante los primeros minutos, pero las rojinegras consiguieron igualar el marcador y conservar el resultado, pese a jugar parte del encuentro con una futbolista menos.

El equipo aguascalentense abrió el marcador apenas al minuto 7, cuando Yaniz Navarro consiguió la primera anotación del encuentro. Sin embargo, la respuesta del Atlas llegó al minuto 10, por conducto de Sanjuana Muñoz, quien estableció el 1-1.

Tras las anotaciones, ambos conjuntos buscaron generar oportunidades para recuperar la ventaja. Antes de finalizar la primera mitad, el Atlas sufrió la expulsión de una de sus jugadoras, situación que dejó al equipo visitante en inferioridad numérica durante el resto del compromiso.

Para la segunda parte, las Centellas adelantaron líneas y asumieron la iniciativa ofensiva con la intención de aprovechar la superioridad numérica. Las locales mantuvieron la posesión del balón y buscaron espacios para llegar al área rival, aunque no consiguieron concretar sus aproximaciones.

Durante los minutos finales, las Centellas insistieron en busca del segundo tanto, pero la defensa rojinegra mantuvo el empate. El silbatazo final confirmó el reparto de puntos en el Estadio Victoria. Con este resultado, las Centellas cerraron su participación en el certamen con un empate en casa, mientras que el Atlas sumó una unidad en su visita a Aguascalientes.