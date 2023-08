Centellas cae ante Querétaro

En duelo correspondiente a la jornada siete del Apertura 2023, las Centellas de Necaxa se midieron este lunes por la noche ante las Gallas de Querétaro en un duelo especial, al ser el centenario de la institución que esperaba tener una alegría tras el mal resultado del primer equipo varonil el pasado domingo.

Jorge Gómez alineó a Brissa Rangel; Lucía Muñoz, Karen de León, Sabina Velázquez, Jemery Myvett; Izabelle Hernandez, Dayán Fuentes, María Acosta, Joseline Hernández; María Aceves y Danielle Fuentes, con la peculiaridad del cambio en la portería que ha sido una constante en este inicio de torneo y que, en esta ocasión, terminó costándole la derrota a Centellas.

Durante la mayor parte del primer tiempo las acciones fueron apretadas con ambos equipos peleando la pelota en todo el campo y sin tener grandes llegadas de gol. Centellas intentó con algunas aproximaciones sin tener tanta profundidad y Querétaro se topaba con una buena defensiva de las locales optando por la pelota parada como su principal arma.

La jugada más importante del primer tiempo fue un gol que no vieron las jueces del encuentro, pues un disparo lejano de las visitantes pegó en el travesaño y picó dentro del arco de Centellas, pero la jugada no se señaló como gol en un error grave del cuerpo arbitral. Para el complemento la historia fue la misma con el juego bastante cerrado.

Lamentablemente la historia cambió al 65′ de acción con un mal saque de arco de Brissa Rangel, que le dio la oportunidad a Querétaro de agarrar mal parada a la defensiva albirroja y por conducto de Fátima Delgado poner el primer tanto del partido gracias a un disparo cruzado.

Centellas intentó responder adelantando líneas, pero el tema físico que le pegó a Necaxa más la buena defensiva queretana dejó sin muchas posibilidades a la escuadra local, que no tuvo jugadas claras. Todavía en el agregado llegó el segundo gol de Gallas luego de un córner cerrado que Rangel no pudo controlar, oficialmente se dio como autogol tras el error de la arquera que fue protagonista en ambos goles del partido.

Con la derrota las Centellas vuelven a estancarse sin puntos y dejan ir una buena chance de subir escalones pensando en liguilla. Con seis puntos se mantendrán en la parte media baja de la clasificación general pensando ahora en el duelo ante Toluca del próximo lunes como visitantes.