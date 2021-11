Aunque el secretario de Finanzas, Carlos Magallanes García, haya justificado a diputados la propuesta de Paquete Económico 2022 para el Gobierno Estatal, debe continuarse el análisis y razonamiento sobre la solicitud, pero sobre todo el llamado es para que no haya mayoriteo, sino que de ser necesario algún cambio se haga, “estamos esperando que aquí en el Congreso, se haga valer la fuerza del propio Congreso”.

Así se expresó el diputado perredista, Emmanuelle Sánchez Nájera, quien dijo tener la esperanza de que haya apertura por parte del grupo parlamentario mayoritario y que no se repita la actuación que se ha tenido con la aprobación del Presupuesto Federal al que no se le movió ni una coma, antes bien, que aquí se respeten las intenciones de cada bancada respecto a adecuaciones presupuestales que serán convenientes para el estado.

Un asunto que debe ser considerado en el presupuesto estatal y que desde su punto de vista no se le ha dado la importancia debida, es la solicitud hecha tanto por el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en torno a un posible incremento de su presupuesto de cara a la próxima elección.

En su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, refirió que, no es posible que por ser el último año en el que la elección a gobernador será realizada “en solitario”, se restrinjan los recursos a los órganos encargados de la organización y cuidar la transparencia del proceso, “no debería escatimarse presupuestalmente a aquellos institutos que van a llevar a cabo la elección”.

Criticó que “estamos regateándole 30 millones de pesos para el Instituto Estatal Electoral, 5 millones de pesos al Tribunal Electoral y 2 millones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero tenemos cerca de 100 millones de pesos en el Patronato de la Feria, cuando no hubo Feria”.

Esto es lo que se debe detallar con más claridad, dijo, pues al Patronato de la Feria se erogaron 90 millones de pesos en años donde no se llevó a cabo la verbena abrileña en dos años consecutivos, pero además, hubo también un incremento a la Secretaría de Desarrollo Social.

Sánchez Nájera comentó que desde su punto de vista el presupuesto presentado es más político que social o económico, pues municipios gobernados por MORENA como El Llano y Asientos pasaron de 111 millones 454 mil pesos a casi 180 millones en el caso del primero y el segundo de 173 millones 470 mil pesos a 237 millones 673 mil, pero otros como Jesús María con el triple de población que los ya citados sólo recibirá un incremento de 19 millones de pesos.

Por ello insistió que se espera que políticamente los diputados en general “estén lo suficientemente preparados y abiertos para hacer un análisis real, puntual y que se le puedan hacer modificaciones”, concluyó.