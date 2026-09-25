Aguascalientes cuenta desde noviembre de 2025 con lineamientos que regulan el uso de teléfonos celulares en planteles de educación básica y media, por lo que las nuevas disposiciones anunciadas a nivel federal no implicarán cambios sustanciales para las escuelas del Estado, informó Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Explicó que la regulación estatal fue socializada con las comunidades educativas durante el ciclo escolar anterior y se complementó con un protocolo que establece la actuación de docentes y directivos ante incidentes relacionados con dispositivos electrónicos.

Precisó que en educación básica no está permitido utilizar teléfonos celulares dentro de las aulas, mientras que en educación media pueden emplearse únicamente bajo supervisión docente y con fines académicos.

Gutiérrez Reynoso señaló que la medida ha tenido aceptación entre padres de familia, docentes, directivos y comunidades escolares, al favorecer el aprovechamiento académico y la convivencia entre los estudiantes. Indicó que la regulación no sólo busca evitar distracciones durante las clases, sino también reducir la interferencia de los dispositivos en la interacción cotidiana.

Respecto al anuncio federal para regular el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas, señaló que el IEA espera conocer los detalles de la normativa nacional, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 3 de noviembre, a fin de contrastarla con las disposiciones vigentes en Aguascalientes y homologar criterios.

Explicó que la disposición federal se establecerá inicialmente mediante decreto y, posteriormente, deberán emitirse los lineamientos que definan su aplicación en los planteles educativos.