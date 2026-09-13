Céline Dion conmueve y emociona

PARÍS, Francia.- Céline Dion regresó anoche a los escenarios en París, después de seis años de ausencia, con un concierto agotado ante 30 mil espectadores en la Plenitude Arena. La cantante canadiense, de 58 años, reapareció visiblemente emocionada y entre lágrimas, tras años marcados por el síndrome de la persona rígida, enfermedad autoinmune incurable que provoca espasmos, calambres y rigidez muscular.

Dion abrió el recital con “On Ne Change Pas” y tuvo que interrumpir momentáneamente la interpretación por la emoción. “Estoy bien”, aseguró al público, al explicar que ha aprendido a vivir con su fragilidad y a convertirla en una fuerza para seguir adelante.

Durante el espectáculo interpretó cerca de 25 canciones en cuatro actos y un encore, entre ellas “The Power of Love”, “My Heart Will Go On”, “Beauty and the Beast” y “All by Myself”. Su regreso fue recibido por miles de admiradores llegados de distintos países, algunos de los cuales pagaron hasta 2 mil dólares por asistir a la primera noche.

La artista había suspendido una gira iniciada en 2019, primero por la pandemia y posteriormente por el deterioro de su salud. Para volver, se sometió durante años a entrenamiento físico, ballet, pilates y terapia vocal.

La residencia parisina contempla 16 conciertos agotados entre septiembre y octubre, además de otros 10 previstos para mayo de 2027. Dion, que ha vendido 260 millones de discos, ya había reaparecido públicamente en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó desde la Torre Eiffel el célebre Himno al Amor.