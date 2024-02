Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Swift y Travis Kelce celebraron la obtención del Super Bowl por parte de los Chiefs de Kansas City entre tragos, amigos y baile al ritmo del DJ Marshmello.

La pareja de moda en el mundo del entretenimiento y el deporte acudió, tras el partido en el Allegiant Stadium de Las Vegas, al club Zouk, pero al poco tiempo se trasladó al XS Nightclub del hotel Wynn.

De acuerdo con el Daily Mail, Swift y Kelce pasaron momentos muy románticos en la fiesta, especialmente cuando Marshmello puso «Love Story», canción de ella, perteneciente a su álbum Fearless.

Según testigos, ambos se cantaron, el uno al otro, parte de la letra, que reza: «Tú serás el príncipe y yo seré la princesa».

Ella traía el mismo que había llevado al juego, con excepción de una chaqueta prestada por su novio, quien acudió de negro.

Otro tema swiftie que se bailó en la velada fue «You Belong to Me».

Del «mundo» de Kelce, también estuvieron presentes otros jugadores del equipo, como el mariscal de campo Patrick Mahomes, y el jugador de las Filadelfia Eagles, Jason Kelce.

En lo que respecta al de Swift, acudieron sus amigas, la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice.

Kelce, eufórico, se acercó a las tornamesas de Marshmello y desde ahí, con un micrófono, lanzó vivas a los Chiefs, y tarareó el tema «We Are the Champions» de Queen.

Swift y él mostraron tener más energía que el resto: mientras que varios de sus amigos se retiraron a las 3:30 horas locales, ellos continuaron enfiestándose todavía un par de horas más.