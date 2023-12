Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes, aconsejó a la población no excederse en los gastos durante esta temporada para evitar quedarse sin dinero en los bolsillos durante la «cuesta de enero».

El experto destacó la importancia de llevar a cabo una planificación cuidadosa del gasto, tomando en consideración el aguinaldo, los fondos de ahorro y las dos quincenas de diciembre. Advirtió que gastar más de lo disponible podría contribuir a un aumento de los precios.

Subrayó la necesidad de elaborar un presupuesto para hacer frente a los gastos iniciales del próximo año, que incluyen pagos de predial, abonos de vivienda, reinscripciones escolares, compra de útiles y otros gastos previsibles. También hizo hincapié en que la población debe ser cautelosa en el uso de tarjetas de crédito, ya que no se trata de dinero extra, sino de recursos que deben ser pagados a una entidad financiera.

En términos económicos, Aldape Barrios comparó el presente año con el anterior, resaltando mejoras en el crecimiento del Producto Interno Bruto impulsado principalmente por las remesas. Subrayó que más del 90% de los 2 millones de dólares diarios que llegan a Aguascalientes se destinan al consumo, fortaleciendo así el mercado interno.

Finalmente, celebró los resultados positivos que se tuvieron en materia de creación y mantenimiento de empleo formal, con beneficios como seguridad social y contratos estables. No obstante, advirtió sobre las perspectivas para el próximo año, señalando un posible enfriamiento en la economía norteamericana que podría afectar el empleo de connacionales y el envío de remesas, generando debilidades económicas en algunos lugares, incluido Aguascalientes.