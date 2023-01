CDMX.- ¿Cómo pasaron los famosos la celebración del Año Nuevo?

SALMA HAYEK

«Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño, me hicieron sentir apreciada y muchas veces me hicieron reír», escribió.

DANNA PAOLA

Para celebrar la ocasión, compartió parte de la letra de «Un Año Más», de Mecano.

ADELE

La británica terminó 2022 en Las Vegas con una presentación de su show Weekends with Adele.

DUA LIPA

La cantante de «Don’t Start Now» deseó a sus seguidores salud y felicidad.

COURTENEY COX

El festejo de la actriz de Friends fue con su pareja, el músico Johnny McDaid de Snow Patrol.

BAD BUNNY

Tras recientemente finalizar su gira en México, dijo que 2022 fue uno de los mejores años que ha pasado.

ALESSANDRA AMBROSIO

La supermodelo decidió comenzar 2023 desde la Isla de Holbox, a la que describió como un paraíso.

CHER

La cantante y actriz de 76 años estuvo acompañada por su novio, Alexander «A.E.» Edwards, de 36. (Staff/Agencia Reforma)