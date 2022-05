MONTERREY, N. L.- Porque todavía tienen mucha madre, la dinastía Pinal se prepara para celebrar a la matriarca de la familia.

Siguiendo una tradición, las mujeres famosas del clan se reunirán en este Día de la Madres para festejar como se merece a la actriz considerada la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, de 90 años.

La madre de Sylvia Pasquel y de Alejandra y Luis Enrique Guzmán ha superado cuestiones de salud en los últimos años, por lo que sus descendientes están felices por reunirse con ella en un día tan especial.

«Sin duda alguna la vamos a pasar con la máxima diva del País, de la industria que es mi abuela, y con la gran actriz y la reina de mi vida, que me dio la vida y que es mi madre (Sylvia Pasquel)», compartió Stephanie Salas en entrevista telefónica.

«Y con mi retoño, Camila, porque mi otro retoño (Michelle Salas) no está en México, y compartiré con la tía, con la otra tía, con la prima… Ya sabes», agregó.

El plan es que hijos, nietos y hasta bisnietos compartan un buen momento juntos.

«Familia de mujeres, pero principalmente al lado de mi abuela que es a quien más tengo ganas de festejar, junto a mi madre, claro», expresó la cantante y actriz de 52 años.

Hasta ayer no sabían la mecánica para la celebración de hoy.

Pero si se trata de preparar un platillo, Stephanie no tiene problema, pues sus habilidades culinarias quedaron al descubierto con su participación en el programa Master Chef, donde fue una de las revelaciones.

«Todos los días son días de las madres, pero festejarla un día es muy conmovedor».

En menos de un año, Silvia Pinal ha sido hospitalizada en dos ocasiones, pero ahora se encuentra lista para festejar con su familia. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)

