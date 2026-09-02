El regreso a clases traerá un repunte en la demanda del servicio de taxis en Aguascalientes y una mejora en los ingresos de las familias que dependen del sector, tras la caída registrada durante las vacaciones, afirmó Óscar Romo Delgado, representante de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista.

De acuerdo con el dirigente, durante las vacaciones escolares la demanda del servicio disminuye entre un 25 y un 30%, principalmente por las mañanas y en los horarios relacionados con la entrada y salida de los planteles educativos.

Con el inicio del ciclo escolar se prevé que el número de traslados retome sus niveles habituales y genere una mayor actividad para los trabajadores del volante.

Romo Delgado explicó que la reducción temporal de pasajeros afecta directamente los ingresos diarios de los operadores, por lo que el retorno de los estudiantes a las aulas también representa una reactivación económica para las familias vinculadas con este servicio de transporte.

Ante el aumento esperado en la demanda, señaló que los choferes deberán brindar un servicio acorde con las necesidades de los usuarios, particularmente durante los horarios de mayor circulación.

El regreso a clases permitirá una recuperación gradual de la actividad cotidiana del sector, al restablecerse los traslados de estudiantes, trabajadores y familias.