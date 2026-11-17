Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – Músicos como Olivia Dean, Juanes, Leon Thomas, David Guetta y Remi Wolf recibieron con honor y gratitud sus nominaciones al Grammy. También Quavo, Dan Nigro, Lalah Hathaway, Grupo Niche, Fonseca y Milo J agradecieron el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación.

Leon Thomas, quien obtuvo seis nominaciones, destacó que el reconocimiento proviene de sus colegas de la industria musical.

«Es un honor», expresó en conferencia virtual.

Juanes, nominado por décima ocasión con su disco JuanesTeban en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo, atribuyó su permanencia entre los candidatos a la constancia y al reconocimiento de la industria.

La británica Olivia Dean también consiguió seis menciones, incluidas Grabación y Canción del Año por «Man I Need» y Álbum del Año por The Art of Living.

«Mis nominaciones son algo fuera de serie, es algo con lo que soñé desde que comencé a cantar», expresó.

Remi Wolf manifestó su sorpresa y agradeció el respaldo de su equipo.

La ceremonia se celebrará el próximo 7 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.