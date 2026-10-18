Abril Valadez Agencia Reforma

CDMX. – Acostumbrados a cantar ante multitudes, Los Bukis recordaron los nervios que sintieron al actuar frente a una cámara durante la filmación de Cómo Fui a Enamorarme de Ti (1990), película que reestrenaron ayer junto con su director, Sergio Olhovich, en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La agrupación llegó al Teatro Mariano Matamoros en tres camionetas, donde varios seguidores aguardaban para saludarlos. Durante la alfombra roja, los músicos atendieron a la prensa y, posteriormente, Marco Antonio Solís se acercó a sus admiradores para tomarse fotografías y firmar autógrafos.

El vocalista recordó cómo surgió la oportunidad de llevar al grupo al cine, cuando atravesaban una etapa de gran popularidad.

«Se dio la oportunidad en aquel tiempo, de hecho empezamos a filmar a finales del 89, la película salió en el 90», explicó.

En la cinta, los integrantes se interpretan a sí mismos durante una gira por México, mientras un empresario intenta apropiarse de su música y Marco Antonio conoce a una mujer misteriosa.

La producción también incorporó imágenes reales de conciertos para mostrar al público la dinámica de sus presentaciones.

Durante la función, Olhovich, de 85 años, quien llegó en silla de ruedas, recordó con emoción el rodaje y elogió el desempeño de los músicos.

«Muchachos maravillosos, actores de primera, no me costó ningún trabajo», expresó el cineasta.

Destacó que la película incluye 14 canciones de Marco Antonio Solís, integradas a la historia, y manifestó su entusiasmo por volver a verla después de tantos años.