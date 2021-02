La ampliación de citas y de horario de atención de las oficinas del SAT a partir de este lunes 15 de febrero no es sorpresivo y obedece más a la proximidad de la presentación de las declaraciones anuales para personas físicas y morales, así lo calificó el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, José Alfredo Franco Hernández.

Afirmó que los contadores aplauden esta medida anunciada por el SAT que entra en función a partir de este 15 de febrero, donde el horario de atención será de lunes a jueves de 9 a 16 horas y los viernes de 9 a 15 horas. Sin embargo, recordó que esto tiene que ver más con la necesidad de presentar las declaraciones anuales tanto de personas morales y físicas. “No me emociono tanto con la ampliación del horario de servicio, pero sí genera expectativa”.

El especialista señaló que, en diciembre pasado, luego de que en las oficinas del SAT salieron de vacaciones durante dos semanas y tras regresar en enero a solventar el trabajo atrasado, se notó una caída importante en el tema de las citas para diversos trámites, situación que pega directamente en el Producto Interno Bruto del país, “porque si no constituyo mi sociedad, no estoy facturando y no estoy generando economía”.

Afirmó que a últimas fechas se empieza a ver que ha habido más cantidad de citas, por lo que hizo votos porque esta situación siga así y que este anuncio del SAT de la ampliación de horarios se mantenga por buen tiempo y que inclusive pudieran trabajar en sábado como en otro tiempo lo han hecho para el tema de las citas. “Ojalá que este comunicado no se quede un ratito, sino que esté hasta regularizar todo, que no se relajen porque hay contribuyentes que están desesperados y que manifiestan en redes sociales que tienen más de 4 meses sin conseguir una cita”.