El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, encabezó la celebración por el Día de las Abuelas y los Abuelos en el Museo Descubre, donde refrendó el compromiso de su administración de impulsar una ciudad incluyente que considere las necesidades de las personas en las distintas etapas de la vida.

Durante el encuentro, en el que participaron personas adultas mayores y sus familias, el alcalde señaló que la experiencia acumulada por este sector contribuye a la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones. Leo Montañez sostuvo que el aprendizaje y la convivencia se mantienen a lo largo de la vida, y que los conocimientos transmitidos por las personas mayores forman parte del patrimonio colectivo de la sociedad.

En el marco de su Segundo Informe de Actividades, el presidente municipal indicó que la actual administración ha trabajado en la creación de espacios destinados a la convivencia familiar, el aprendizaje, el acceso a la cultura y la práctica de actividades que permitan a los distintos sectores de la población mantenerse activos.

Como parte de la celebración, las y los asistentes participaron en talleres y presentaciones musicales, además de recorrer las salas del Museo Descubre. Las actividades fueron organizadas de manera coordinada por el DIF Municipal, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y el Museo Descubre.

La jornada formó parte de las acciones dirigidas a reconocer la participación de las personas adultas mayores en la vida familiar y comunitaria, así como a ofrecerles espacios de convivencia y acceso a actividades culturales.