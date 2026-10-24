La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de reconocimientos a 477 servidores públicos del Gobierno del Estado que cumplieron entre 15 y 40 años de servicio, durante una ceremonia realizada en el Museo Descubre.

Los trabajadores fueron distinguidos por sus trayectorias de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años dentro de la administración estatal, en reconocimiento a su permanencia y contribución al funcionamiento de las instituciones públicas.

Durante su intervención, la mandataria felicitó a los homenajeados por su esfuerzo y dedicación, además de destacar la importancia del trabajo en equipo para impulsar el desarrollo de Aguascalientes.

La secretaria de Administración del Estado, Raquel Soto Orozco, quien también recibió un reconocimiento por 15 años de servicio, señaló que la labor cotidiana de los trabajadores representa una aportación al funcionamiento gubernamental.

Asimismo, reconoció el respaldo de las familias de los servidores públicos, quienes acompañan sus trayectorias laborales y comparten los esfuerzos que implica el cumplimiento de sus responsabilidades.

En representación de los homenajeados, Rebeca Padilla de León, distinguida por 30 años de servicio, agradeció la continuidad de esta ceremonia y destacó la huella que los trabajadores dejan en sus instituciones y en la ciudadanía.

Al evento asistieron Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; los legisladores Paulo Gonzalo Martínez López y Emanuelle Sánchez Nájera; el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; la dirigente sindical Marisol Pareja Serna, y Estefany Fabiola García Valadez, directora general de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado.