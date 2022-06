Para el presidente del Colegio de Economistas Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza, es una señal favorable para la economía estatal el triunfo de Tere Jiménez Esquivel, dado que se ratifica la continuidad con el partido actual en cuanto a los proyectos que hay sobre todo en inversión extranjera.

Sin embargo, el especialista enfatizó que es necesario hacer un nuevo diagnóstico más a fondo y replantear en el rubro económico que no se visualizó en las campañas, entre lo que se destaca la inversión en tecnología, donde muchas empresas aún no están preparadas ya que no hay una capacitación masiva que les permita el uso de nuevas tecnologías; en el tema de infraestructura es el principal reto sobre todo en la parte de la movilidad; en la parte de la tecnología y la innovación se debe destinar un presupuesto para desarrollar proyectos; la atracción de empresas de otros rubros.

Para la presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Familia, Gwendolyne Negrete Sánchez, el que haya llegado una mujer como gobernadora ayuda a demostrar que las mujeres también deben, merecen y pueden estar en un puesto de poder.

Apuntó que están complacidas por ese hecho y si bien las propuestas de la candidata ganadora, Tere Jiménez, estuvieron encaminadas a las mujeres y también a los hombres, siempre fue muy abierta y muy franca a expresar que estaría a favor de las mujeres, por lo que se espera que tenga realmente un gabinete paritario. “Primero porque la ley lo obliga y otra que es lo más importante, porque ella está convencida y comprometida con las mujeres, por lo que los puestos de poder, esperamos que sean para las mujeres y los hombres con los mejores perfiles que deberán de estar en el gabinete”.

En opinión de Mabel Haro Peralta, presidenta de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género esta elección fue una victoria muy importante en política que demuestra el carácter de las mujeres mexicanas y es de vital trascendencia lo que se ha demostrado en Aguascalientes. “El resultado que se tuvo en cuanto a las elecciones ha llevado a Tere Jiménez a ser la primera gobernadora de este estado y más trascendente es la muestra de la fuerza y de la capacidad que tienen las mujeres de entender las circunstancias por las que pasa el Estado al involucrarse en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y colonias y la mayoría que llevan a la victoria a los partidos son las movilizadoras mujeres”.

