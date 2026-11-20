Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La Cineteca FICG inauguró el ciclo cinematográfico “Andrzej Wajda: El romántico”, dedicado a conmemorar el centenario del nacimiento del reconocido director polaco, cuya obra exploró el amor, los desencuentros, la historia y el paso del tiempo.

Durante la apertura, Cezary Kruk, representante de la Embajada de Polonia en México, destacó la vigencia de las historias del cineasta, cuyos protagonistas enfrentan decisiones personales marcadas por sus sentimientos y circunstancias históricas.

Wajda (1926-2016), reconocido por películas como Cenizas y Diamantes, El Hombre de Mármol y El Hombre de Hierro, recibió un Óscar honorífico en 2000 por su trayectoria cinematográfica.

La muestra comenzó con Los Inocentes Encantadores (1960) y continuará con La Caza de las Moscas (1969), Las Señoritas de Wilko (1979) y Crónica de los Incidentes Amorosos (1986).

Además de las proyecciones, el público podrá apreciar una exposición de carteles del cine polaco, bocetos y guiones gráficos del realizador.

El ciclo, organizado por la Embajada de Polonia, la Cineteca FICG y el Consulado Honorario en Guadalajara, ofrece funciones gratuitas hasta el domingo.

Las exhibiciones se realizan en la Cineteca FICG, a las 18:00 horas, y en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, con horarios especiales durante el fin de semana.