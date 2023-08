Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, dijo ayer que espera que la Comisión de Quejas del INE esté «a la altura» al revisar nuevamente su denuncia por violencia política en razón de género contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado miércoles.

«Ojalá hoy el INE esté a la altura de la resolución del Tribunal, porque en la pasada resolución, dos consejeros no quisieron tipificar la violencia política por razón de género, pero el Tribunal ya les enmendó la plana», dijo en conferencia de prensa en Querétaro.

El 20 de julio, al analizar la queja de la panista, dos de los tres comisionados –Rita López y Jorge Montaño, afines a Morena– votaron por la improcedencia.

«Celebro la decisión. Es una decisión importante (la del TEPJF). No sólo para mí, sino para todas las mujeres de este país, porque durante años se ha pensado que para que una mujer llegue aquí (es) porque hay un grupo de hombres detrás de ella, y yo creo que eso tiene que parar. Ningún machito, aunque viva en Palacio Nacional, puede menospreciar a las mujeres», sostuvo la senadora.

Gálvez tuvo ayer reuniones con ciudadanos y empresarios en San Juan del Río, donde se refirió a los constantes ataques de López Obrador, a pesar de que el INE le ha solicitado no entrometerse en el proceso electoral.

«Es muy importante que los organismos internacionales en materia de derechos humanos empiecen a voltear (a ver) lo que está pasando en México. No es normal que un Presidente ataque de una manera tan artera a una mujer que intenta, en un proceso democrático, encabezar un frente amplio. El jefe del Estado mexicano se ha vuelto el jefe de campaña de sus corcholatas», dijo la aspirante.

La furia de López Obrador, señaló, se debe a su historia de haber pasado de una comunidad pobre a ser una exitosa empresaria, y a que cada vez más población apoya su candidatura.

«Los quiere confundir, lo que quiere es decirles que soy una maldita rica», sostuvo.

En una entrevista anterior a su encuentro con ciudadanos, Gálvez consideró a López Obrador «un machito» que no entiende qué es la violencia política en razón de género, por lo que sería bueno, dijo, que tomara un curso.

La legisladora reiteró que, de llegar a la Presidencia, retomará casos exitosos de combate al crimen en el Gobierno de Felipe Calderón, como Ciudad Juárez o Tijuana, pero consideró que sus expresiones del miércoles fueron mal interpretadas.

«Se habló ya de García Luna y no, no. (Hablo de) la experiencia de ‘Todos somos Juárez’. Calderón tuvo los tompiates para ir a darle la cara a los papás de Salvárcar (Chihuahua, donde 16 estudiantes fueron asesinados en enero de 2010).

«Ahí estuvo y aguantó vara y aguantó reclamos, y a partir de ahí se hizo una estrategia con los ciudadanos, con los empresarios, con el Ejército, con la entonces Policía Federal. Eso es lo que yo quisiera ver del lado del Presidente», dijo.