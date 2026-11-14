CDMX.- Louis Vuitton anunció una nueva colección dedicada al artista estadounidense Keith Haring, que reúne bolsos, artículos de viaje, ropa femenina, calzado, accesorios y fragancias, desarrollados en colaboración con la Keith Haring Foundation. La propuesta recupera las figuras y símbolos característicos del creador, reconocido por sus composiciones coloridas y personajes como el “bebé radiante” y las figuras danzantes.

La iniciativa surgió del diálogo creativo impulsado por Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de la firma, durante el desfile Cruise 2027, celebrado en Nueva York. También se inspiró en el hallazgo de una maleta Louis Vuitton de los años treinta, intervenida por Haring en 1984.

La colección comprende cinco cápsulas temáticas. Entre ellas destaca “Genesis”, que incorpora cuero natural, elementos de archivo y el emblemático “bebé radiante” en bolsos, prendas, accesorios y fragancias.

Por su parte, “Brazil” retoma composiciones gráficas del artista mediante figuras entrelazadas y colores vibrantes, integradas al tradicional Monogram de la firma francesa.

También sobresale “The Keith Haring” Artycapucines Collection, integrada por 13 bolsos de edición limitada, elaborados mediante técnicas artesanales.

La Keith Haring Foundation señaló que esta colaboración busca preservar el legado creativo y social del artista, fallecido en 1990, cuya obra marcó el arte contemporáneo de los años ochenta.

Considerada uno de los homenajes más amplios de Louis Vuitton a un artista, la colección estará disponible mundialmente a partir del 1 de enero de 2027.