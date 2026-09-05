Seis jóvenes fueron reconocidos con el Premio al Mérito Joven “Hecho en Jesús María”, en su segunda edición, como parte de una estrategia para visibilizar el talento juvenil en emprendimiento, innovación, cultura, deporte, liderazgo e impacto social.

Edgar Gabriel Ortiz Camarillo, titular de la Instancia de la Juventud, explicó que el reconocimiento surgió con el propósito de impulsar a los jóvenes y reconocer sus aportaciones. Señaló que la convocatoria contemplaba inicialmente cuatro categorías, pero, ante la cantidad de registros, se amplió a seis: Emprendimiento; Innovación y Medio Ambiente; Cultura y Arte; Deporte; Liderazgo Juvenil; e Historia e Impacto Social. La ceremonia se realizó el pasado 28 de agosto en el Auditorio de Casa de Música.

En la categoría de Emprendimiento fue reconocido Carlos Antonio Franco, de Paseos de Aguascalientes, estudiante de Gastronomía y comerciante. En Innovación y Medio Ambiente, Adrián Durón, de Arboledas de Paso Blanco y egresado de la UAA en Biotecnología. En Cultura y Arte fue distinguido Diego Arroyo Muñoz, de 11 años, campeón nacional infantil de charro completo. En Deporte, el reconocimiento fue para Carlos Manuel Moreno Cruz, de Tepetates, con trayectoria en tercera y segunda división.

La categoría de Liderazgo Juvenil correspondió a Manuel González Andrade, de Venaderos, quien practica rodeo y ha obtenido resultados en competencias de la Conade. En Historia e Impacto Social, el reconocimiento fue otorgado de manera póstuma a Dionisio Esparza Ursúa, de Los Vázquez, quien falleció a finales del año pasado después de donar un riñón a su hermano.

Ortiz Camarillo subrayó que el objetivo del premio no se centra en una recompensa económica, sino en generar un reconocimiento público para los jóvenes y sus familias. Por ello, invitó a la población juvenil a participar en futuras ediciones y a acercarse a la Instancia de la Juventud, donde se ofrecen atención psicológica y nutricional, además de talleres psicoeducativos.