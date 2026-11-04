CIUDAD DE MÉXICO .-Famosos como Pedro Pascal, Demi Moore y John Leguizamo celebraron la victoria demócrata en las elecciones de EU.

El Partido Demócrata de Estados Unidos se impuso en las recientes elecciones legislativas de medio mandato o «midterms», haciéndose con el control de las dos cámaras del Congreso.

La victoria de los demócratas supuso un gran golpe para el actual presidente Donald Trump y fue celebrada por Jimmy Kimmel, Pedro Pascal y otras estrellas de Hollywood.

«La ola azul ha llegado a tierra firme, y ahora comienza la Boda Roja», expresó Kimmel en el monólogo inicial de su programa, analizando los resultados de las «midterms». El presentador bromeó diciendo que, «después de tanto hablar del trasero de Nicki Minaj y del de John Husted», el único trasero en el que pensaría Trump esa noche sería en el suyo, al salir desilusionado de las elecciones.

Por su lado, Pedro Pascal, que en los últimos días animó a sus seguidores a votar, compartió en sus redes sociales un mapa de Texas completamente azul con un corazón blanco en el centro. «Llorando», escribió en el post, para resumir su emoción ante la victoria demócrata.

Otras estrellas de Hollywood que no dudaron en mostrar su alegría por los resultados de las elecciones, incluyen a John Leguizamo, Bette Midler, Molly Ringwald, Mandy Moore y Wendell Pierce.

«¡Lo has conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Ha llegado la hora de la redención», exclamó Leguizamo en un vídeo subido a su cuenta de Instagram. El actor destacó además cómo en California, Xavier Becerra se convirtió en el primer gobernador latino. También Ringwald felicitó a Becerra, al que conoció apoyando la organización Planned Parenthood.

«Estoy encantada. Menuda noche tan maravillosa. Gracias, Estados Unidos. Hemos salvado a nuestro querido país», escribió Midler, mientras que Moore celebró que Chris Pappas se convirtió en el primer senador abiertamente homosexual, mientras que Pierce hizo notar otros hitos en materia de representación.