Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Sonriente, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y consideró que su triunfo representa una bocanada de aire fresco para América Latina, en medio del avance electoral de la derecha en la región.

La Mandataria abrió su conferencia matutina con una felicitación al Presidente brasileño, quien ayer consiguió su cuarto mandato tras derrotar en segunda vuelta al derechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex Presidente Jair Bolsonaro.

«Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al Presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina», expresó Sheinbaum.

El resultado permite que Brasil mantenga un Gobierno de la izquierda electoral, al igual que México, en un escenario regional marcado por el fortalecimiento de fuerzas conservadoras y de derecha en distintos países latinoamericanos.

Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, obtuvo 51.79 por ciento de los votos, frente al 48.21 por ciento de Bolsonaro, de acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

El Presidente brasileño consiguió revertir el resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando Bolsonaro obtuvo 47.03 por ciento de los sufragios y Lula quedó en segundo lugar, con 45.16 por ciento.

Con su victoria, Lula aseguró un cuarto mandato presidencial, luego de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.