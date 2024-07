Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves seis años de su victoria en las elecciones del 2018 y aseguró que con Claudia Sheinbaum no habrá «retroceso» en el País.

«Vamos a presentar un vídeo para recordar que hace seis años el pueblo de México decidió llevar a cabo un cambio verdadero, iniciar una transformación en la vida pública de nuestro País, lo que conoceremos como la Cuarta Transformación. Estoy por terminar, concluyo, entrego la Banda Presidencial, y me siento muy contento, voy a poder decir misión cumplida.

«Y, entre otras cosas, me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones, de experiencia, una mujer honesta, por primera vez en la historia de nuestro País va a ser la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum. Esto garantiza que no va a haber retroceso, sino que va a continuar el desarrollo de nuestro País con progreso y justicia», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró como una «hazaña» el haber combatido la corrupción en sus seis años de Gobierno.

«Darle marcha atrás (al neoliberalismo) ha significado todo un esfuerzo y se ha avanzado bastante, ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años, se combatió como nunca la corrupción que era el principal problema de México», mencionó.

El titular del Ejecutivo federal enumeró los logros de su mandato destacando la reducción de la pobreza y la estabilidad económica.

«Han aumentado los salarios como no pasaba en 40 o 50 años. no se ha devaluado el peso como no se veía desde hace 50 años, tenemos una economía fuerte y, lo más importante de todo, lo que más nos llena de satisfacción, es que se ha logrado reducir la pobreza en México, algo que no se veía en décadas. Era monstruosa la desigualdad económica y social, se ha avanzado, pero falta mucho y ahora que el pueblo de manera acertada decidió que continúa la transformación», agregó.