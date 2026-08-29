Con 18 votos a favor y una intensa discusión sobre la gestión del patrimonio estatal, el Congreso del Estado autorizó a la titular del Poder Ejecutivo a donar tres predios de dominio privado, con una superficie aproximada de 25 mil metros cuadrados, al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con el fin de construir un anfiteatro en el predio conocido como Isla de Guadalupe.

El dictamen, emitido por la Comisión de Vigilancia a partir de la solicitud promovida por Raquel Soto Orozco, secretaria de Administración del Estado, quedó condicionado a la ejecución de la obra proyectada y a la obtención de los permisos de uso de suelo.

Sin embargo, la resolución dividió a la asamblea debido a presuntas inconsistencias técnicas y omisiones financieras en el expediente. Durante el debate en lo general, legisladoras de oposición advirtieron sobre irregularidades en el procedimiento administrativo.

La diputada Ana Gómez denunció la ausencia de un avalúo comercial o catastral entre los 20 anexos del expediente. Al tomar como referencia permutas recientes en la misma zona, valuadas en 5 mil 500 pesos por metro cuadrado, estimó que el valor de los terrenos donados ascendería a 137.5 millones de pesos, sin que exista un respaldo pericial.

Por su parte, la diputada Alejandra Peña recordó que el proyecto para construir un anfiteatro en otro predio fue revertido en abril pasado debido a la falta de factibilidad urbana y ambiental, sin que el dictamen actual explique los cambios técnicos que sustentarían su viabilidad cuatro meses después.

A pesar de las solicitudes para regresar el dictamen a comisiones y desahogar los avalúos pendientes, la mayoría parlamentaria autorizó la transmisión de dominio de las dos hectáreas y media pertenecientes a la reserva estatal.