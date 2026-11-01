La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes reportó una disminución en los intentos de extorsión contra sus agremiados, luego de permanecer aproximadamente 15 días sin recibir nuevas denuncias sobre este tipo de prácticas.

Su presidente, César Adrián Jaime Valdivia, atribuyó esta reducción a las medidas preventivas y a la difusión de información entre empresarios, particularmente sobre llamadas fraudulentas en las que desconocidos ofrecen supuestas oportunidades de participación en proyectos de construcción.

Explicó que anteriormente algunos constructores recibían hasta 10 llamadas relacionadas con estos engaños, por lo que se reforzaron las recomendaciones para verificar cualquier propuesta antes de compartir información personal o empresarial.

El dirigente destacó que, aunque los reportes han disminuido, persiste la preocupación por la inseguridad en estados vecinos, especialmente por los riesgos que enfrentan trabajadores durante sus desplazamientos.

Señaló que numerosos empleados del sector provienen de comunidades del oriente de Zacatecas y viajan diariamente o por temporadas hacia Aguascalientes para desempeñar sus actividades laborales.

Ante este panorama, indicó que mantienen comunicación con el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo, y con la Fiscalía para fortalecer los mecanismos de coordinación y atención.

Finalmente, exhortó a empresarios y trabajadores a mantenerse alerta ante ofrecimientos sospechosos y posibles extorsiones carreteras, al considerar que la prevención resulta indispensable para proteger las actividades del sector.