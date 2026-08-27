El proyecto de remodelación del bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida Universidad encendió las alertas en el sector empresarial de Aguascalientes, que cuestionó abiertamente la prioridad otorgada a esta zona frente a las urgentes carencias de infraestructura que enfrenta el oriente de la capital. La iniciativa privada exigió que los recursos públicos se dirijan hacia los sectores con mayor rezago social.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Patricia Muñoz de León, informó que el gremio atendió la convocatoria del titular de la Agencia de Movilidad, Ricardo Serrano, para conocer a detalle las obras previstas. Sin embargo, fijó una postura contundente: ante la disponibilidad limitada de recursos financieros, el gasto estatal debe priorizar las zonas con mayor deterioro urbano y los proyectos que beneficien a la mayoría de la población.

Muñoz de León puso en duda la pertinencia de destinar recursos al soterramiento del cableado o a la ampliación de banquetas en el bulevar Colosio. Argumentó que la dinámica de esa arteria es distinta y que los usuarios que acuden a la zona, incluso a los hospitales cercanos, no suelen desplazarse a pie, por lo que urgió a evaluar en qué áreas puede generarse un mayor impacto social.

Asimismo, la dirigente advirtió que el desarrollo de la zona no es competencia exclusiva de la Agencia de Movilidad, sino que exige la intervención coordinada del municipio de Aguascalientes y de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo.

Denunció que la apertura descontrolada de comercios en vialidades con apenas seis metros de separación entre banquetas genera cuellos de botella y provoca el colapso de la red de drenaje debido al vertido irresponsable de aceites y grasas.

Finalmente, la presidenta del CCEA reiteró que el compromiso de los empresarios es con el bien común y con la atención prioritaria del oriente de la ciudad.