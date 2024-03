Ni muy fría ni muy cálida

La franquicia de “Los Cazafantasmas” ya llegó al punto de la bifurcación donde se distinguen las dos vías que demarcan su ethos: las dos cintas con el elenco original reflejan esa maravillosa anarquía propia de los desgarbados 80’s que le dieron cabida tanto a la humorada impropia y delirante como a un sentido de aventura que las consolidaron como un escapismo vigoroso y perdurable, mientras que estas dos continuaciones “oficiales” que preservan los componentes argumentales de sus predecesoras (por ello la iteración femenil estrenada en el 2016 no se cuenta por su interpretación ucrónica de la línea de tiempo original) tanto en narrativa como en personajes se van alineando a una perspectiva dramática apuntalada en la nostalgia que los filmes de antaño producen tanto en la psicología de los personajes como en el espectador. Tal vez por ello “Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma” no sólo refina el recurso del fan service para que todo homenaje/referencia al canon ochentero sirva como elemento a disposición de la trama, también reafirma el peso que sus constituyentes periféricos tuvieron en la cultura pop e igual se ven involucrados, como la mercadería de aquel entonces e incluso el video musical con Ray Parker Jr. Y esto funciona muy bien al compás de una historia que busca su vértebra temática en la nueva generación de cazadores de fantasmas con situaciones y problemáticas propias pero esta producción ahora a cargo del director Gil Kenan se queda a medio camino entre ese deseado tributo a una mitología cinéfila adherida a la Generación X y una voz propia que le permita a sus modernos protagonistas cortar el cordón umbilical con sus predecesores.

La película arranca de forma promisoria, pues tenemos a los herederos de Egon Spengler (el finado Harold Ramis) ya instalados en Nueva York después de su primera aventura en la agreste Oklahoma y habitando el inolvidable cuartel de Los Cazafantasmas originales mientras persiguen a un espectro con forma de dragón por las populosas calles de la Gran Manzana. A partir de aquí la trama pretende explorar la dinámica entre la nieta de Egon, Phoebe (McKenna Grace), con su madre Callie (Carrie Coon), su hermano Trevor (Finn Wolfhard) y el ex maestro de escuela ahora padre sustituto Gary Grooberson (Paul Rudd haciendo lo mismo de siempre). Con suficiencia orgánica el guion también logra involucrar con más finura a los veteranos Ray Stantz (Dan Aykroyd) quien les provee de toda la jerga tecnológica/ocultista para que ellos y nosotros comprendamos lo que pasa y Winston Zeddemore (Ernie Hudson), ahora un acaudalado investigador paranormal independiente. Los esfuerzos de este grupo se conjuntan con la aparición de una misteriosa orbe que encierra a un poderoso demonio capaz de traer de vuelta una era de hielo perpetua, atrayendo e incluso dominando a otros espectros para que se cumpla el fin último de este ser: liberar a los fantasmas que nuestros héroes han aprisionado por más de 40 años. Análogamente, Phoebe traba amistad con una fantasma llamada Melody (Emily Alyn Lind) quien se gana su simpatía ante su trágica muerte en un incendio pero que no es necesariamente lo que aparenta mientras que la solución al problema yace en un atarantado sujeto de ascendencia hindú de nombre Nadeem (Kumail Nanjiani) al tratarse del último en una larga serie de protectores de la mencionada esfera y que posee las habilidades necesarias para detener a la amenaza sobrenatural.

Los esfuerzos de Gil Kenan por diseñar un espectáculo sólido que logre un correcto balance entre el drama, la comedia y la acción le van dando suficiencia al relato pero sólo hasta cierto punto, pues cada acto de la película se va delimitando en base a los arcos que plantean los personajes, en particular Phoebe, quien aquí se erige como la protagonista indiscutible, y éstos no alcanzan ni la potencia ni la profundidad necesaria para que prolonguen su atractivo a pesar de que al reparto, con excepción de Rudd y -quién diría- Bill Murray como Peter Venkman, a años luz de distancia entre él y su personaje, se le ve aplicado y con ganas de hacer algo interesante, en particular McKenna Grace, luciendo tablas histriónicas y convincente pathos como para llevar correctamente el proyecto a cuestas, cosa que hace en varias escenas. Hay momentos en que la película, como a sus protagonistas, nos deja fríos y aquellos que sí cumplen (las escenas con la sarcástica secretaria Janine Melnitz -Annie Potts- son deliciosos) nos dejan ver lo que pudo ser esta cinta de haberle metido más rigor al argumento. “Cazafantasmas: Apocalipsis Fantasma” está en un limbo extraño donde no cuaja el entretenimiento épico y emocionalmente comprometido al que aspira pero tampoco se desbarranca en la absoluta mediocridad, así que tal vez baste calificarla de cumplidora, lo que para muchos tal vez sea más que suficiente en una era donde Hollywood se nos ha vuelto bien paroxista en vías contrarias con sus filmes de esparcimiento.Correo: corte-yquda@hotmail.com