Cayó de 6 metros de altura

Un joven que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en una obra ubicada en el Barrio de La Purísima sufrió una aparatosa caída desde aproximadamente 6 metros de altura, resultando gravemente lesionado.

El accidente laboral se registró ayer a las 11:20 de la mañana en la calle J. Refugio Reyes, en el Barrio de La Purísima. Hasta el lugar acudieron los paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico de la Policía Estatal.

Al llegar, encontraron tirado en la azotea de la finca en remodelación a un joven identificado como Ricardo, de 25 años, quien estaba inconsciente y no reaccionaba a ningún estímulo. Al momento de ser valorado, detectaron que aún se encontraba vivo y no presentaba ninguna hemorragia activa.

Sin embargo, tras una exploración física más exhaustiva, determinaron que presentaba una probable fractura de cadera, además de heridas internas y una lesión en la médula espinal. Por tal motivo, se solicitó la presencia de una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil para trasladarlo a recibir atención médica especializada en el Hospital Hidalgo, donde se reportó su estado de salud como crítico.

Cabe destacar que, para realizar el descenso del sitio donde se encontraba el paciente, se solicitó el apoyo de elementos del H. Cuerpo de Bomberos Municipales de Aguascalientes.

Se estableció que Ricardo se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en una finca, a una altura de aproximadamente 6 metros, cuando repentinamente perdió el equilibrio y, al no contar con el equipo de seguridad, se precipitó al vacío.