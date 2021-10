La Liga MX Femenil tiene una pausa debido a la fecha FIFA que se tiene en selecciones mayores y la concentración que tiene la Selección Mexicana. Aún con esta pausa, el futbol femenil no se detiene gracias a la nueva categoría Sub 17, que es una de las novedades que tiene el futbol en categorías menores dentro de los equipos profesionales en México.

Las Centellas de Necaxa tuvieron su primer partido en casa este fin de semana al recibir a Santos en las instalaciones de Casa Club Necaxa el pasado sábado por la mañana, en su tercer juego del calendario. La alineación de las Centellitas fue Odette Martínez, Camila Mejía, Renata Martín del Campo, Ashly Ibarra, Valeria Ramírez, Ximena D´Acosta, Avril Navarro, Karol Villafañe, Camila García, Valeria Prieto y Ana Medrano.

Desafortunadamente, el cuadro de laguna mostró mejores cosas en el terreno de juego, lo que se fue demostrando en el marcador conforme fueron pasando los minutos. Con marcador de 0-3, Santos se llevó una importante victoria, propinando un amargo debut para las Centellas Sub 17 en su casa. Este resultado es la segunda derrota al hilo que tiene el equipo, el cual ha sumado sólo un punto de nueve disputados. Su próxima cita será hasta el seis de noviembre, cuando reciban al Mazatlán.