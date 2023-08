Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(LA CIUDAD BOMBARDEADA.- Un recorrido por nuestra estoica, paciente, aguantadora ciudad, da cuenta del abandono e incuria en que se encuentran los pavimentos. Los baches, hoyancos y zanjas, unas producto de la mala calidad, otras de la falta de mantenimiento, otras por reparaciones no completadas, crecen y se profundizan y eso que sólo han caído dos o tres lluvias más o menos fuertes. El presidente municipal declaró que están teniendo un problema fuerte en esa área, sin embargo los hoyos siguieron igual. Hace falta más que declaraciones.)

Cuando el puñado de españoles que decidió asentarse en este Valle de los Romeros levantó el humilde fuerte presidio, no imaginaron que se transformaría en la gran ciudad, que pese a todo, es Aguascalientes. La necesidad de una construcción que protegiera a las conductas de los ataques de los chichimecos que por aquí cruzaban: tecuexes, tlachichilas, zacatecos, guachichiles, etc., que permitiera la remudas y el descanso de las caballerías, y que presidiera (de allí lo de presidio) el avance de la colonización y la protección del camino que conducía de Lagos de Moreno a Zacatecas con un ramal para Guadalajara y otro quizás más importante para el Camino Real de Tierra Adentro que pasaba por Bocas rumbo a Pinos, fue determinante para la creación de la Villa.

No tenemos una acta de fundación, aunque sí una cédula real cuyo original, al parecer se “perdió intencionadamente”, que reconoce la existencia del caserío y el fuerte que constituían la villa a la que nombraron “Villa de la Ascención”. Mucho se ha discutido si la intención fue dedicarla a la ascensión del Señor, o si sólo fue un error y que siempre se quisieron referir a la asunción de María. Me parece indudable que se trató de un error de grafía. Creo que se confirma con la revisión de las fundaciones de los pueblos de la altiplanicie donde vemos la presencia de las representaciones marianas en todos ellos. Desde la capital de la Nueva España bajo la protección de Nuestra Señora de los Remedios más tarde suplantada por la Virgen de Guadalupe, los poblados tuvieron y tienen como patronas tutelares diversas advocaciones de la Virgen María, igual pasa hacia el oriente y el occidente, y culmina con dos de lo más milagriento: La Chaparrita de San Juan, (sólo los sanjuaneros y sus descendientes tenemos licencia de llamarle así) y la Generala de Zapopan, cuenta la leyenda que ellas dos junto con la Virgen de Tayahua, son primas hermanas.

Aunque la advocación de la Asunción no nos ha resultado especialmente milagrienta, podríamos decir que el milagro único de que en una tierra agreste, con poca agua, sin ríos notables, sin minería especialmente rica, con escasa precipitación, haya podido florecer una ciudad tranquila, armoniosa, trabajadora y próspera, es más que suficiente, quizás más de lo que merecemos.

No obstante que la Virgen ha vivido en su basílica desde la fundación, como patrono de la Diócesis se erigió a San Miguel Arcángel y como patrono de la ciudad a San Francisco de Asís. El culto mariano creció y se fortaleció con la importantísima obra del Señor Obispo Don Salvador Quezada Limón, a quien pretendieron quitar méritos imprudentes sacerdotes que no comprendieron una enfermedad senil. La organización de la Diócesis, la creación del Seminario Diocesano y el culto mariano, incluyendo la Romería de la Asunción, bastarían para valorar positivamente su trabajo.

Ayer, mientras recorría en sentido inverso la ruta de la Romería, sorteando obstáculos de todo tipo de chucherías, varilla, fritangas, chatarra, etc., en instalaciones provisionales, insalubres y peligrosas, venía pensando en Monseñor Quezada, a quien tuve el honor de conocer siendo un niño y seguir tratando durante muchos años. ¿Qué pensaría el Señor Obispo de tanto ruido, tanta mugre, tanta gente, tan poca devoción y tan poca oración?

En varias ocasiones, así lo quiero creer, la Virgen ha manifestado que tanto desorden no le agrada. Recuerdo al menos cinco ocasiones diversas en que de una manera o de otra dio muestras del disgusto.

En dos de ellas los fuertes aguaceros que se cernieron sobre la ciudad obligaron a transferir la Romería para el siguiente domingo a mediodía. En otra ocasión un inopinado corto circuito provocó un incendio en que los tules y gasas del adorno del carro triunfal ardieron rápidamente aunque se logró poner a salvo la imagen, que por otra parte, no es la que se encuentra en el altar principal de la Catedral. La virgen de la Romería es otra imagen, también muy bonita, que se conserva en custodia por el Consejo de Caballeros de Colón, “Agustín de Iturbide”. Otra Romería el carro de la Virgen se quedó sin gasolina y hubo necesidad de empujarlo las últimas cuadras, lo que desde luego no era desdoro para nadie, excepto el encargado del vehículo. ¿Cómo olvidar la peregrinación en que falló la planta eléctrica que alimentaba la iluminación del Carro Triunfal y sin remedio la Virgen desfiló en penumbra? Insisto, a la Virgen no le gusta la Romería.

El quince es un día de fiesta, de alegría, de jolgorio y Aguascalientes toda se vuelca en la celebración. Un buen día también para recordar que esta ciudad y este estado se ha construido con el esfuerzo de mucha gente, unos de aquí y otros que han venido y que todos deseamos seguir siendo la ciudad tranquila, la ciudad próspera, la ciudad armónica que durante tantos años ha tutelado Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes.

(HECHOS AISLADOS PERO FRECUENTES.- En tanto los hechos violentos se multiplican, unos posiblemente fortuitos, otros, como en el caso del proditorio asesinato frente a la UAA, en que se ve el homicidio como resultado de un plan ejecutado más o menos con precisión, las autoridades policíacas parecen seguir minimizando el problema. La reacción y la investigación, según me han comentado criminalistas, fue mala, tardía y desorganizada. La presencia de grupos criminales es patente, la presencia de la droga en torno a las escuelas, los altos índices de adictos entre los detenidos por la policía, muestran que si bien los hechos criminales puedan ser aislados, la presencia criminal ha sido constante desde hace años.)

