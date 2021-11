Condena la Iglesia católica en Aguascalientes rendirle culto a ciertas imágenes, que no aportan en lo absoluto con las tradiciones mexicanas. Dentro de las festividades por el Día de Muertos, el vocero de la Diócesis local, Rogelio Pedroza, expuso que es necesario no dejarse engañar por ideas o modismos que no contribuyen para el bien.

Luego de que hay personas que suelen rendirle culto a la llamada santa muerte, la cual incluso este día tendrá una procesión, el padre consideró que la mayoría de los casos las personas son engañadas para creer en algo que no existe y que sólo es un elemento, por lo que es lamentable que personas de buena fe sean enfrascadas por ese tipo de acciones, que desde luego no son bien vistas por la Iglesia. Agregó que la Iglesia siempre velará para fomentar la fe y el bien, por lo que llamó a acercarse a Dios, a la oración y a evitar pecados.

“Morir es un elemento, pero no la Santa Muerte como tal, es una serie de engaños en que lamentablemente se han visto inmiscuidos con rendirle culto. Es lamentable que personas de buena fe se enrollen en ese culto por ignorancia. Si hubiera más formación obviamente no tendría seguidores”, puntualizó.