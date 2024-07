Los traslados en unidades de transporte de pasajeros se mantienen seguros para la población, afirmó el presidente del Clúster de Transporte Logístico, Oscar Román Garay, luego de que el jueves pasado se reportara un narco bloqueo en la carretera federal 45 Norte.

El dirigente del sector transportista manifestó que la operación de las unidades no se ha visto afectada por este tipo de incidentes, ya que no se tienen reportes de hechos de tal naturaleza en las rutas, aunque sí genera preocupación.

Resaltó que las líneas de autobuses de pasajeros cumplen con las medidas de prevención y seguridad, tanto en los casos de camiones regulares de pasajeros como en los de turismo, que operan desde el estado.

Román Garay expuso que las condiciones del transporte interestatal que realiza recorridos hacia comunidades de los estados de Jalisco y Zacatecas no presentan afectaciones en sus trayectos.

No obstante, informó que las empresas de transporte de pasajeros están enfocadas en mejorar el marco de seguridad, lo que incluye capacitación continua a los choferes sobre los cuidados que deben tener en el manejo, con el fin de garantizar su integridad y la de los pasajeros.