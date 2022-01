Superadas las fiestas navideñas y de año nuevo viene el recuento de lo vivido, que será de acuerdo con lo que cada quien experimentó y en que gastó, porque si algo tiene ese período es de un dispendio sin paralelo que se justifica con el pretexto de que “hay que vivir el momento”, sin embargo la inmoderación se refleja en haber utilizado hasta el último peso del aguinaldo y ahorro y el uso continuo de la tarjeta bancaria, que a partir de este mes reflejará el exceso en que se incurrió.

Lo anterior es apenas una probadita de lo que los expertos calculan que puede haber durante este primer semestre, ante una inflación que no tiene freno y que para el Gobierno Federal es algo que carece de la mayor importancia, al estar más empeñado en desaparecer, desmantelar o constreñir empresas y organismos públicos.

El presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza, recomienda a la población que sea precavida, que cuide sus recursos y modere sus gastos, que esté atenta a lo que se dice y se hace en las altas esferas gubernamentales, ya que calcula que habrá “una gran tensión entre lo que se debe hacer con las actividades económicas, los eventos masivos, la vacunación y cuidar que no se desborde la pandemia”.

Estimó que el primer trimestre será clave, porque reflejaría la idea de hacia dónde se encamina la economía y las actividades productivas en general, que a final de cuentas es lo que más importa cuando está de por medio el empleo, el ingreso y la estabilidad personal y familiar, lo que puede ser complicada debido a la situación inflacionaria que se registra, entonces “debemos entender que enfrentamos un entorno complejo por tener una inflación muy alta”, máxime que diciembre cerró en 7.36%, que es la más elevada de los últimos 21 años, lo que se debe en parte al aumento en los precios de alimentos e insumos.

Gordillo Mendoza afirmó que hay que adaptarse ante este tipo de situaciones perturbadoras y totalmente adversas, esforzándose en la manera de trabajar y ser precavidos en el uso y destino de los recursos propios y ante todo aprovechar las oportunidades, y si es posible invertir hacerlo para que produzca lo que se tiene y en materia de salud seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el análisis que se ha hecho, se espera que a partir de mediados de año se habrá controlado la inflación y venga hacia la baja, teniendo en cuenta que el Banco de México manifestó que las medidas que adoptó tardan de tres a seis meses en tener resultado. Lo que observa el Colegio de Economistas es que la política monetaria se está quedando rezagada, por lo que debe modernizarse en virtud de que los capitales actuales se refugian en monedas digitales conocidas como bitcoin, “por lo que el subir o bajar la tasa de referencia ya no es suficiente”, reiteró.

Del mismo modo, subir los tipos de cambio tiene que ver con los ajustes de la política económica de México, que constituye el panorama que regirá durante el primer trimestre del año, en lo que interviene el precio internacional del petróleo por lo que si se reduce ayudará a la inflación, pero al mismo tiempo afecta al tipo de cambio mexicano porque de ahí el Gobierno obtiene sus ingresos, puntualizó.

SEGMENTACIÓN

Contrario a lo que decía Pioquinto (“Con la novedad de que no hay novedad”), interpretado por Ignacio López Tarso en la película Juana Gallo, encabezada por María Félix (1960), en Aguascalientes sí hay un trance que debe ser dilucidado por la Presidencia Municipal de Aguascalientes y se refiere a la prohibición de que negocios y cotos no pueden utilizar los contenedores que hay en las esquinas, sino que deben contratar un servicio particular para que trasladen sus desechos al basurero oficial.

Carlos España Martínez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, señaló que utiliza a 30 inspectores para que revisen restaurantes, antros, bares, hoteles, cotos y centros comerciales para determinar que tengan contratado un servicio particular de recolección de basura, exigiéndoles que se abstengan de depositarla en los contenedores municipales “que son exclusivos para la ciudadanía”.

Lo anterior obliga a preguntarle al funcionario si, en primer lugar, los citados negocios no pagan impuestos y derechos, que son justamente con los que se adquieren esos depósitos, porque si hacen esas aportaciones tienen los mismos derechos que todos los que habitan en el Municipio capital, además, ¿acaso los propietarios y empleados de dichos lugares no son también “ciudadanos” o la actual administración ya decretó una separación entre los mismos habitantes?

España Martínez amenaza con sanciones económicas a “los incumplidos” y les recuerda que “son onerosas”, sugiriéndoles que es mejor que lo hagan con una de las seis empresas autorizadas por el Municipio para dar este servicio (ya salió el peine).

El servicio de contenedores tiene alrededor de 33 años que se implantó y en sus inicios se mencionó las bondades que generaría para los habitantes en general, ya que podrían depositar los desechos en un lugar cercano sin que en algún momento se hablara de esa desmembración, ya que el costo era pagado por todos los aguascalentenses y no sólo por quienes habitan en las colonias.

Para darle mayor validez al amago, el secretario de Servicios Públicos aseguró que “por regla de operación la basura debe ser depositada en contenedores especiales, por esa razón hay empresas particulares, motivo por el cual es necesario que los establecimientos pidan este servicio a las empresas que se encuentran debidamente registradas”, reiterando que no pueden utilizar los contenedores municipales.

Aseguró que hay negocios, como restaurantes y hoteles, que sacan día a día la basura y la depositan en los contendores municipales, “lo que propicia el incremento de la saturación de estos lugares, porque de la noche a la mañana aparecen llenos, aún cuando el camión recolector pasó y recogió lo que tenía, pero casi de inmediato está repleto de desechos que provienen de esos lugares”.

En un acto de magnanimidad, Carlos España dijo que “el Municipio de Aguascalientes también ofrece el servicio de recolección privada a los negocios y las empresas, pero es necesario contratarlo directamente en esta Secretaría”, ofrecimiento que puede ser un paso para privatizar el servicio de basura en toda la ciudad y obligaría a que la totalidad de los habitantes paguen una cuota mensual, tal como ocurre con el anticonstitucional cobro del alumbrado público.

EJEMPLO MUNDIAL

Australia acaba de dar un ejemplo de cómo debe actuar un gobierno frente a violaciones a la ley, al echar del país al tenista serbio Novak Djokovic que en todo momento rechazó someterse a las leyes sanitarias. Fue un caso que atrajo la atención mundial ya que es el jugador número uno del mundo y actual campeón del Abierto Australiano, pero eso no le da derecho a imponer su criterio a las obligaciones que tienen todos los participantes en el certamen y los habitantes en general de ese lugar. Fue una batalla legal que por momentos parecía que doblegaría a la administración pública, sin embargo se mantuvo firme en su decisión de no permitir que jugara y no sólo eso, sino que lo “invitó” a dejar el hotel en donde había estado en espera de que sea decidido si competía o no. Las leyes se hicieron para respetarse, así se trate de reyes, jefes de estado, ministros, artistas de renombre, deportistas de alto nivel, etc., ninguno está por encima de lo que obliga a Juan Pueblo, lo que ojalá sirva como lección para quienes creen que pueden hacer cera y pabilo de las ordenanzas. Aunque se privó a los aficionados del tenis de ver en acción al balcánico, que sin duda es una gran figura, por otra parte le servirá para entender que su condición no significa una patente de corzo.

