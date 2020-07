Causa hipotiroidismo malestares a Eugenia León

MONTERREY, N. L.- A raíz de que le diagnosticaron hipotiroidismo, Eugenia León ha tenido que entrar al quirófano en dos ocasiones por sufrir serias lesiones, primero en el hombro derecho y después el izquierdo.

Sin una explicación aparente, contó la cantante, quien dará un concierto streaming el próximo domingo, sufrió el desagarre del tendón del supraespinoso que la obligó a ser intervenida; la última vez fue en febrero pasado, previo al inicio de la contingencia por el coronavirus en México.

“En febrero estaba yo en plena promoción del disco A Los Cuatro Vientos, poquito antes que se declarara la pandemia, el cirujano me condicionó que era momento de hacer una cirugía reconstructiva de hombro (izquierdo) porque sufrí la rotura del supraespinoso y de varios tejidos que se comprometieron.

“Lo raro es que en el 2017 me pasó lo mismo, pero en el hombro derecho. Los doctores no tienen una respuesta, dicen ellos que es probable que el hipotiroidismo sea una de las causas. ¡Es horrible!”, señaló Eugenia.

Los síntomas del hipotiroidismo son fatiga excesiva, sensibilidad al frío, constipación, sequedad de la piel y aumento de peso inexplicable.

“Se siente que la Virgen te habla. Yo no sabía que la sufría. Con el pasar de los años me iban medicando para otras cosas, me habían hecho ya exámenes sobre el tema tiroideo, sí veía una cuestión de una cierta anormalidad, pero no era para tanto”. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)