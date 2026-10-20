Desfiles, altares monumentales, concursos gastronómicos, exhibiciones y espectáculos culturales integrarán el Festival de Día de Muertos de Calvillo, programado del 28 de octubre al 2 de noviembre, informó Verónica Ballín de Luna, secretaria de Turismo y Cultura municipal.

Detalló que el miércoles 28 de octubre comenzarán las actividades con presentaciones artísticas, musicales y culturales de alumnos de los talleres del Instituto de Cultura, en la cabecera municipal. El jueves 29 se realizará el desfile del CECyTEA, con más de 20 carros alegóricos bajo la temática “Día de Muertos por el mundo”.El viernes 30, la plaza principal será sede del concurso de altares, con exhibición desde el mediodía y premiación prevista alrededor de las 16:00 horas. También podrán visitarse altares monumentales en el Museo Nacional de los Pueblos Mágicos, la Casa del Artesano y la Presidencia Municipal.

Para el sábado 31 será el desfile de Catrinas y Catrines, además de un concurso de caracterización. Ese día habrá una cata-maridaje de seis tiempos en el hotel boutique Rosa Mexicano y una velada con narración de leyendas, cena y música en vivo en la Destilería Real de Calvillo, ubicada en la comunidad de San Tadeo. El domingo 1 de noviembre, la plaza principal albergará una exhibición, venta y concurso de automóviles a escala modificados con motivos de Día de Muertos, de las 10:00 a las 18:00 horas. También se realizará el concurso de pan de muerto y la cuarta edición de la Celebración del Mictlán, con la iluminación del Camino de los Muertos en la calle de Las Graditas.

El lunes 2 de noviembre se ofrecerá una obra de teatro en la plaza principal y se efectuará una actividad de decoración e iluminación de tumbas en el panteón de la comunidad de Ojocaliente. La programación incluye además torneos de voleibol y basquetbol, encuentros deportivos femeniles y una caravana de vehículos todoterreno que repartirá dulces en la cabecera municipal y distintas comunidades. Finalmente, Ballín de Luna enfatizó que la mayoría de las actividades serán gratuitas.