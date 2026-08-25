José “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable participación en narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio, en su variante de venta.

La investigación se concentra en un domicilio de la calle C, en la colonia Macías Arellano, donde agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron un cateo el pasado 13 de agosto.

Durante la intervención fueron aseguradas sustancias con características de narcóticos y una báscula tipo gramera. Los indicios quedaron bajo análisis del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica.

Los peritajes determinaron que el material granulado de color blanco era clorhidrato de metanfetamina, con un peso de 12 mil 112 miligramos. También fue localizada hierba verde y seca identificada posteriormente como mariguana.

De acuerdo con los datos reunidos durante las indagatorias, José “N” presuntamente utilizaba el inmueble para comercializar narcóticos.

El caso llegó ante un Juez de Control, quien consideró suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público para vincular al imputado a proceso e imponerle prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias relacionadas con el caso.