Tres personas fueron detenidas durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Chicahuales II, en Jesús María, donde las autoridades aseguraron más de 36 kilos de droga y más de 34 kilogramos de sustancias químicas presuntamente utilizadas para incrementar el volumen de los narcóticos.

La intervención se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en una finca de la calle Domingo Gómez, luego de que las investigaciones permitieran ubicar el inmueble como un posible punto relacionado con delitos contra la salud.

En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Durante el cateo fueron detenidos Xóchitl Yasmín “N”, Jonathan Antonio “N” y José Palo “N”, señalados por su probable participación en delitos contra la salud.

En el inmueble se localizaron aproximadamente 34 kilogramos de hierba verde y seca con características de marihuana, 2 kilos 440 gramos de una sustancia granulada y 62 envoltorios con polvo blanco, aparentemente cocaína, con un peso de 12.7 gramos.

Además, fueron asegurados aproximadamente 24 kilogramos de clorhidrato de levamisol, 2 kilos 228 gramos de inositol, 3 kilos 880 gramos de cafeína y 4 kilogramos de benzocaína, sustancias presuntamente empleadas para adulterar drogas y aumentar su volumen.

Debido a la cantidad de material decomisado, tanto los detenidos como los indicios fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde continuará la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.