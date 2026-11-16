Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Chichahuales I, en el municipio de Jesús María, donde las autoridades aseguraron aproximadamente un kilo con 50 gramos de sustancias sospechosas, además de una báscula gramera.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Domingo Gómez, luego de que las investigaciones apuntaran a la posible comisión de actividades delictivas en ese inmueble.

Con una orden judicial, agentes del Grupo DELTAP de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de investigación de la Policía Estatal, militares y efectivos de la Guardia Nacional, ingresaron al domicilio para realizar la inspección.

Durante la intervención fueron localizadas una bolsa transparente con aproximadamente 800 gramos de polvo blanco y una envoltura de periódico que contenía cerca de 250 gramos de una sustancia granulada.

En el lugar fueron detenidos Juan “N” y Juana “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Las sustancias aseguradas serán sometidas a estudios periciales para establecer su composición, mientras que la báscula gramera quedó integrada a los indicios recabados durante el cateo.