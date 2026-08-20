Un cateo realizado en una bodega de la comunidad Estación de Adames, en el municipio de Cosío, permitió recuperar aproximadamente cuatro toneladas y media de maíz que presuntamente habían sido robadas de un transporte ferroviario.

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble localizado cerca de las vías del ferrocarril, luego de que las investigaciones permitieran obtener información sobre el posible paradero del cargamento sustraído.

El operativo se derivó de las acciones iniciadas tras la detención, el pasado martes 11 de agosto, de dos personas relacionadas con los hechos. Posteriormente fueron realizadas las gestiones jurídicas necesarias hasta conseguir la orden de cateo.

Dentro de la bodega, las autoridades localizaron una cantidad considerable de grano, calculada en alrededor de 4.5 toneladas de maíz, que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Debido a las características de la intervención, en el despliegue participaron corporaciones de los distintos órdenes de gobierno, entre ellas elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad durante la diligencia.

La empresa Ferromex señaló que la coordinación entre las autoridades ministeriales y las corporaciones de seguridad permitió avanzar en la ubicación y recuperación de parte del producto robado.

Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer por completo el robo y establecer las responsabilidades correspondientes.